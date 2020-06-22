В Динском районе за полдня произошло два ДТП. Причины и последствия

22 июня в 08:35 на автомобильной дороге Краснодар – Кропоткин – гр-ца Ставропольского края 27 км + 0 м произошло ДТП.

Водитель ГАЗ-33012 двигался со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара. При перестроении он не убедился в своем манёвре и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21703, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали два пассажира ВАЗ-21703, у обоих закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните о важности соблюдения правил дорожного движения. Перед началом маневра убедитесь в его безопасности, соблюдайте скоростной режим. От ваших действий зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения!», – напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

Еще одна авария сегодня случилась примерно в 12:15 на автодороге ст. Динская – ст. Пластуновская 2 км + 5 м.

Велосипедист двигался по второстепенной дороге. При выезде на главную он не предоставил преимущество движение автомобилю АУДИ-100 с полуприцепом 713512.

Последствия ДТП: перелом руки у водителя велосипеда. Его госпитализировали в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые велосипедисты! Велосипед является полноценным транспортным средством. Необходимо регулярно повторять Правила дорожного движения, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, которые могут повлечь за собой серьезные последствия», – призывает Виктор Моренченко.