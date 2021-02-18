В Динском районе за прошлый год привили от бешенства 32650 домашних животных

Недавно мы писали о том, что ребенка в Динской покусала собственная собака. После этого случая Ветуправление Динского района предоставило информацию о количестве обращений с подобными случаями и привитых животных в прошлом году.

По данным за 2020 год, было зарегистрировано 155 случаев покуса людей известными животными. В том числе 66 детей. Из числа зарегистрированных 40 % покусавших – кошки, 60 % – собаки.

С начала 2021 года зарегистрировано 4 случая покуса домашними животными. В двух из них пострадали дети.

В целях предотвращения заражения и распространения бешенства владелец животного должен незамедлительно обратиться в ветеринарную службу для осмотра и карантинирования животного под наблюдением ветеринара в течение 10 дней.

Во всех зарегистрированных случаях покуса животные были на карантине и на 10 день привиты от бешенства.

Для профилактики бешенства на территории Динского района в 2020 году вакцинировали 32650 домашних животных (16171 собаку, 16479 кошек).

За 2020 год на территории Динского, Пластуновского, Красносельского, Васюринского, Старомышастовского, Нововеличковского, Мичуринского поселений сотрудники ветуправления разложили 8000 доз вакцины против бешенства диких животных на общей площади охотничьих угодий 50 га.

В январе 2021 года уже вакцинировано 1121 домашнее животное: 591 собака и 530 кошек.

По всем вопросам можно обратиться в ГБУ «Ветуправление Динского района» по телефонам: 8(86162)6-14-16, 8(86162)5-59-70, 8(86162)7-55-06.