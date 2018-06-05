В Динском районе за выходные произошла массовая гибель пчел

Пчеловоды Динского района в панике – за один день массово погибли их маленькие питомцы.

В «РВС» обратился Александр Бастриков из Динской. Его небольшая пасека располагается на улице Ужгородской. Мужчина уже несколько десятилетий занимается пчеловодством. «Делаю я это для себя, для здоровья», – по пути в свои владения рассказывает он.

2-3 июня произошла гибель многих пчел. Александр обнаружил горки трупов насекомых возле ульев. В основном пострадали летные и молодые пчелы. По словам владельца, это серьезная потеря. «Летная пчела живет 30 дней. Она летает в поля, приносит нектар, после молодежь занимается дальнейшей переработкой. А теперь множество пчел погибло, процесс нарушен, кто за это будет отвечать?» – в недоумении говорит Александр. Из 24 рамок он потерял 5.





Его сосед Владимир тоже лишился 4 отводков за выходные. «Мне позвонил Александр и спросил, как там мои пчелы, после проверки я и увидел горы мертвых насекомых», – поделился Владимир.

Еще один пчеловод – Евгений, проживающий на улице Ульянова, тоже потерял 4-5 рамок из 15. Часть ульев у него находится в Пластуновской, там подобного не случилось. «Если уж вы обрабатываете поля, парки, будьте добры, оповестите народ. Мы на 2 часа закроем пчел. Такого падежа на моей памяти еще не было», – поясняет мужчина.





Но не только пчеловоды из Динской понесли убытки, подобная проблема возникла и в Красносельском.

«У меня погибло около 40 % летных пчел. У всех моих знакомых из села, у которых имеются ульи, тоже произошел падеж. Началось все 1 июня, мне позвонил племянник и сказал, что у него погибло около 20 штук. Он недавно взял несколько семей. Приехал домой и вижу, у меня та же картина: лежат кучи мертвых пчел», – рассказывает Николай.

По его утверждениям, при обработке полей была нарушена технология, из-за этого множество особей отравилось.

В управлении ветеринарии Динского района сообщили, что владельцы зарегистрированных пчелопасек к ним не обращались. При подобном случае можно отправить особь на исследование. Для этого сотрудники ветуправления отправляют материал в Кропоткин, но это платно. И оплачивают услугу сами владельцы. В целом отравление, как пояснили в управлении, действительно возможно из-за обработки полей или садов.