В Динском районе задержали подозреваемых в торговле наркотиками

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили информацию о возможной причастности двух жителей Краснодара к незаконному сбыту наркотических средств на территории Кубани. Во время проведения проверки эти сведения подтвердились.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейские задержали двух приезжих в возрасте 24 лет на одной из улиц Динского района. При проведении личного досмотра правоохранители обнаружили у молодых людей пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета.

В результате проведенного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном общей массой около 100 граммов. Задержанных доставили в отдел полиции.

В ходе проведения дальнейшей проверки установлена причастность подозреваемых к 13 фактам сбыта запрещенного вещества на территории Краснодарского края путем тайниковых закладок.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Динскому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.