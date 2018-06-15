В Динском районе зафиксирован бруцеллез

В Динском районе ветеринарной службой установлено заболевание бруцеллезом овец на ферме ИП главы КФХ Углова А. В. в ст. Пластуновской.

В неблагополучной отаре, состоящей из 73-х овец, факт наличия бруцеллеза подтвердился лабораторными исследованиями сыворотки крови у 44-х овец, еще 11 голов дали сомнительную реакцию.

На территорию неблагополучного по бруцеллезу крестьянско-фермерского хозяйства ИП Углова А. В. приказом госветуправления Краснодарского края № 218 от 01.06.2018 года был наложен карантин, утвержден план организационно-хозяйственных, зоотехнических, ветеринарно-санитарных и противоэпидемических мероприятий по оздоровлению от заболевания мелкого рогатого скота. Запрещен вывоз с территории неблагополучного очага продукции, поголовья мелкого рогатого скота, кормов. Вся неблагополучная отара овец в количестве 73 голов, по согласованию с ветеринарной службой, владельцем была подвергнута эвтаназии и утилизации (сжиганию до зольного остатка) прямо на территории неблагополучной фермы, под контролем специалистов Управления ветеринарии Динского района. Также проведена дезинфекция помещений для содержания овец.

Специалистами отдела госветинспекции, ветеринарного надзора и контроля «Краснодарский» владельцу животных был выписан штраф в размере 6 тысяч рублей и выданы к исполнению требования.

«Остальных животных ждут дальнейшие исследования сыворотки крови на бруцеллез, ближайшее из которых запланировано на 26 июня 2018 года. Для снятия карантина должны быть получены два отрицательных результата лабораторных исследований сыворотки крови на бруцеллез у всего остального поголовья ове, с промежутком в 15-30 дней. Все поголовье овец, содержащееся в частном секторе станицы Пластуновской, тоже будет исследовано на бруцеллез до получения 2-х отрицательных результатов. Один отрицательный результат по всему поголовью в частном секторе уже получен.

Причиной появления бруцеллеза в данном хозяйстве послужил ввоз овец без ветеринарных сопроводительных документов, не подвергнутых лабораторным исследованиям. К сожалению, это не единичный случай, когда на территорию нашего района ввозятся животные без документов и идентификационных номеров и бирок. Так, в 2017 году нами установлено 32 факта несанкционированного ввоза животных владельцами ЛПХ и 24 случая уже за истекший период этого года, в том числе и факт ввоза вышеуказанных овец.

Во всех случаях ветеринарной службой района были приняты меры, все животные были подвергнуты всем необходимым исследованиям и вакцинациям. Иногда нашим специалистам приходится сталкиваться с тем, что владельцы животных отказываются от предоставления своих животных для взятия крови и проведения всех необходимых исследований и вакцинаций, в таких случаях мы вынуждены передавать информацию в отдел госветинспекции и госветнадзора «Краснодарский» для принятия мер. Ведь далеко не всегда здоровье животных можно определить по внешнему виду.

Есть целый перечень болезней, общих для животных и человека (бруцеллез, бешенство, лептоспироз, сибирская язва и др.). Нашим гражданам нужно всегда об этом помнить и не подвергать опасности себя и своих родных и близких людей, приобретая живых животных и птицу, а также продукцию животноводства непромышленной выработки без документов у сомнительных лиц и в неустановленных местах», – прокомментировала ситуацию начальник государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление ветеринарии Динского района» Наталия Орлова.

Бруцеллез – это заболевание, характеризующееся поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, половой и других систем.

«Им можно заразиться от больных животных. Это происходит контактным, пищевым и воздушным путями. Заражение контактным путем особенно часто случается при попадании на кожу околоплодной жидкости (помощь при отелах, ягнении, при уходе за новорожденными телятами, ягнятами). Чаще всего заражаются ветеринарные работники, телятницы, чабаны и др. Заражение может наступить и при контакте с мясом инфицированных животных, с навозом.

Бруцеллы проникают через малейшие повреждения кожи. Пищевое заражение часто происходит через сырое молоко, а также при употреблении молочных продуктов (брынза, сыр, масло). Заражение воздушным путем возможно при попадании в дыхательные пути пыли, содержащей бруцеллы (в местах выпаса и в загонах для содержания овец), а также в лабораториях при нарушении техники безопасности», – пояснила врач-инфекционист Динской ЦРБ Светлана Лебедева.