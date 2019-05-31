В Динском районе зафиксирован очаг бруцеллеза

Случилось это в Новотитаровском сельском поселении в личном подсобном хозяйстве Георгия Межяна.

Из 32 положительно реагирующих на бруцеллез овец, 30 мая 2019 года специалистами ГБУ «Ветуправление Динского района» было выделено 17 голов. По согласованию, они подлежат эвтаназии бескровным методом с последующим сжиганием до зольного остатка под контролем специалистов.

Всего в отаре 880 голов.





Бруцеллез — хроническая инфекционная болезнь животных и человека. От больных животных инфекция передается человеку, вызывая у него тяжелое длительное заболевание.