В Динском районе зарегистрирован второй заболевший коронавирусом

Как сообщает Динская ЦРБ, на 16 апреля на территории нашего района зарегистрирован еще один житель с положительным результатом на коронавирусную инфекцию.

Инфицирование установлено по результатам проведенного обследования по месту работы заболевшего в городе Краснодаре.

Это уже второй случай подтвержденной коронавирусной инфекции на территории района. Пациент госпитализирован в инфекционный госпиталь Красноармейской ЦРБ. Все контактировавшие с инфицированным лица обследуются и предупреждены об ответственности за нарушение изоляции.

В госпитале сегодня находятся 5 жителей Динского района, у двух из которых коронавирусная инфекция подтверждена. Трое ожидают результатов обследования.

Всего под медицинским наблюдением находится 54 человека, из которых трое вновь прибывших.

“Уважаемые жители района! Пока регистрируются случаи заражения у лиц, работающих в Краснодаре. Но, учитывая высокую способность вируса коронаинфекции к распространению и длительный период отсутствия у человека каких-либо проявлений после заражения, имеется крайне высокая вероятность инфицирования от контактировавших лиц и распространение заболевания среди жителей наших населенных пунктов. Прервать такой эпидемиологический процесс можно только путем исключения контакта с зараженным или бессимптомными носителями. Поэтому еще раз обращаемся к вам с убедительной просьбой соблюдать все ограничительные мероприятия. При повышении температуры тела, появлении кашля и других симптомов респираторного заболевания вызывайте врача на дом, ограничьте контакты с совместно проживающими и не выходите из дома. С нашей стороны проводятся необходимые мероприятия по выявлению инфицированных, их изоляции и направлению в профильные медицинские учреждения, а также обследование контактировавших с ними лиц. Но без вашего ответственного подхода к своей безопасности и здоровью ваших близких сдержать распространение инфекции не удастся”, – призывают врачи.