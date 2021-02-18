В Динской 19 февраля могут отключить свет на некоторых улицах
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей на улицах:
- улица Шевченко,
- улица Коммунальная,
- улица Луначарского,
- переулок Земнухова,
- переулок Московский.
Время: с 8 до 17 часов.
Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.
Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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