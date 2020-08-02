В Динской 4 августа в жилых домах переключат газопровод. Адреса

Специалистами Филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» 4 августа в Динской будут проводиться работы по переключению газопроводов-вводов к жилым домам. В связи с этим временно отключат газ следующих домовладений.

Луначарского: 58, 58а, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 83б, 84, 84а, 85, 85/1, 86, 87, 87а, 89, 91, 93, 95, 97.

Коммунальная, 60.

Газоснабжение будет восстановлено в это же день после завершения работ.

Жильцам, которые проживают по этим адресам, необходимо отключить газовые приборы на контрольном плане на время проведения работ, предоставить доступ специалистам Филиала № 1 для восстановления газоснабжения и техобслуживания.