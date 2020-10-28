В Динской 5 ноября некоторые участки дорог станут односторонними

В Динской 5 ноября некоторые участки дорог станут односторонними
Фото: autopravilo.ru

В Динской 5 ноября некоторые участки дорог станут односторонними

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5 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районДороги в ДинскойНовости Динского района

В Динской на некоторых улицах меняется схема дорожного движения:

  • ул. Красноармейская (одностороннее движение от ул. Комсомольской до ул. Чапаева),
  • ул. Пролетарская (одностороннее движение от ул. Красной до ул. Комсомольской),
  • ул. Советская (одностороннее движение от ул. Комсомольской до ул. Чапаева),
  • ул. Луначарского (одностороннее движение от ул. Комсомольской до ул. Красной),
  • ул. Чапаева (одностороннее движение от ул. Красноармейской до ул. Шевченко).

Изменения вступают в силу с 5 ноября этого года.

Администрация Динского сельского поселения призывает быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Комментарии

Гражданин
Гражданин 5 часов назад

День жестянщика обеспечен.

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Пушкин
Пушкин 2 часа назад

О,менты попасутся!!

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