В Динской 8 мая пройдет традиционная акция

8 мая 2019 года в 20:00 стартует молодёжная патриотическая акция-шествие «Свеча памяти».

Колонна начнет свой путь от Фонтанной площади станицы Динской к Мемориальному комплексу. Все участники акции пройдут с зажжёнными свечами, как живой символ той духовной силы, которая породила нашу Победу.

Все, кто чтит память погибших в Великой Отечественной Войне, могут присоединиться к молодежному шествию.

Также в знак солидарности можно зажечь в окнах своих домов свечи в память о Героях Великой Отечественной войны.

Начало построения в 19.00 часов на Фонтанной площади.

По всем вопросам обращаться по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 72 "А", тел.: 6-25-85; 8(929)84-30-494 Завгородняя Ирина Николаевна.