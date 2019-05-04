В Динской 8 мая пройдет традиционная акция "Свеча памяти"

В Динской 8 мая пройдет традиционная акция
Фото из архива газеты "РВС"

В Динской 8 мая пройдет традиционная акция "Свеча памяти"

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11 часов назад Акция свеча памятиДень ПобедыДинскаяДинской районМолодежное шествиеПатриотическая акция

8 мая 2019 года в 20:00 стартует молодёжная патриотическая акция-шествие «Свеча памяти».

Колонна начнет свой путь от Фонтанной площади станицы Динской к  Мемориальному комплексу. Все участники акции пройдут с зажжёнными свечами, как живой символ той духовной силы, которая породила нашу Победу.

Все, кто чтит память погибших в Великой Отечественной Войне,  могут  присоединиться к молодежному шествию.

Также в знак солидарности можно зажечь  в окнах своих домов свечи в память о Героях Великой Отечественной войны.

Начало построения в 19.00 часов на Фонтанной площади.

По всем вопросам обращаться по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 72 "А", тел.: 6-25-85; 8(929)84-30-494 Завгородняя Ирина Николаевна.

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