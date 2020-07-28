В Динской арендатор устроил настоящую свалку. Прокуратура приняла меры

На территории Динского района земельные участки сельхозназначения, которые находятся в собственности края, использовались не по назначению.

На двух тысячах квадратных метров земельного участка в районе стекольного завода в нарушение требований законодательства организовали несанкционированную свалку твердых бытовых и строительных отходов.

Также часть земельного участка на ул. Шевченко в ст. Динской была захламлена строительным и бытовым мусором. Прокуратура провела проверку.

«С целью устранения выявленных нарушений федерального законодательства прокуратурой района руководителю департамента имущественных отношений Краснодарского края внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В результате принятых прокуратурой района мер реагирования несанкционированная свалка на ул. Шевченко ликвидирована. Арендатору земельного участка в районе стекольного завода департаментом имущественных отношений края выдано предписание об устранении нарушений, исполнение которого находится на контроле прокуратуры района», – прокомментировала помощник прокурора Динского района Полина Ивашкова.