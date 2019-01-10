В Динской авто на высокой скорости влетело во двор

9 января 2019 года в 16 часов в станице Динской автомобиль «Рено» под управлением водителя 1957 г. р. двигался по улице Пластуновской в сторону улицы Гоголя. Водитель не выдержал безопасную скорость движения, допустил наезд на препятствие — забор с последующим опрокидыванием.

От удара «Рено» залетело во двор домовладения. Там уже стоял припаркованный автомобиль ВАЗ-21099.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Рено» - женщина 1960 г.р. Она доставлена в реанимацию Динской ЦРБ.

Как сообщают очевидцы, автомобиль "Рено" ехал со скоростью 150 км/ч, люди, которые это видели, стали останавливать свои машины, чтобы избежать столкновения". По их словам, водитель совершенно не притормаживал и буквально влетел во двор, снеся железный забор.

В первой половине этого же дня на этом месте тоже столкнулись автомобили, но ДТП было незначительным, так как к сотрудникам полиции участники не обратились.



