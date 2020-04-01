В Динской автомобиль перевернулся и врезался в забор

1 апреля примерно в 12.20 в Динской на ул. Садовой произошло ДТП.

Водитель БМВ двигался со стороны ул. Коммунальной в сторону ул. Краснодарской. Не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с управлением, допустил съезд с дороги влево с последующим опрокидыванием и наездом на забор.

В результате ДТП он получил телесные повреждения, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, исключите опасные маневры на дороге, соблюдайте требования дорожных знаков и разметки», – призывает начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.