В Динской автомобиль провалился в открытый люк

Сегодня, 7 марта 2019 года, в станице Динской на улице Советской в открытый люк провалился автомобиль Honda.

Как рассказал журналисту «РВС» владелец машины, в тот момент возле дворов было много припаркованных авто, а улица и так узкая.

При попытке разъезда со встречной машиной, водитель принял вправо. Люк был прикрыт травой и ветками — его легко было не заметить.

Пострадало не только колесо, но и бампер, под капотом все задымилось и зашумело, так что возможно, есть ещё и скрытые повреждения.

Владелец автомобиля обратился в ГИБДД. Он намерен добиться того, чтобы ответственные за открытый люк понесли наказание.