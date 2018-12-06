В Динской бездомные собаки атакуют мам с колясками (видео)

Сегодня, 6 декабря, с самого утра в редакцию «РВС» поступают сообщения жителей о том, что в центре Динской бегает стая бродячих собак. В районе школы № 4, магазинов, кинотеатра, как раз там, где традиционно много детворы и мамочек, вышедших на прогулку с колясками.

«Собаки бросились на мужчину с пакетом, потом окружили мамочек с колясками. Агрессивные! Страшно ходить! Дети в школу идут, потом с уроков, а тут эта стая! Неужели никто не видит? Почему не принимают меры?»

Чтобы выяснить, кто должен принимать меры, если на улице бегают собаки, журналист «РВС» обратился в районную администрацию. Там нам пояснили, что федеральным законодательством определено, что отлов и содержание бездомных животных — это полномочия поселений.

Жителям, столкнувшимся с бродячими стаями, следует обращаться в администрации поселений по месту жительства и писать заявления.