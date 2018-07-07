В Динской четверо ребят избили ребенка

Как стало известно «РВС», вчера, 6 июля 2018 года, примерно в 14.40, на реке, около магазина "Фергана" избили мальчика.

Как рассказала мать пострадавшего, которая обратилась в редакцию, четверо ребят на берегу налетели на Артёма и его друга.

«Сын пришел домой весь в крови. Я позвонила мужу и побежала на реку. Увидела мальчишек, они пытались убежать. Догнали их уже около больницы» - вспоминает женщина.

По словам мамы Артема, они обратились в полицию. В участок родители избивавших не приехали, появились только другие их родственники.

«Когда начали опрашивать свидетеля — парнишку, который был рядом с моим сыном, они орали на весь полицейский участок что ребёнок врёт!

Ведь один из мальчиков пнул Артема в живот, отчего у него перехватило дыхание, а другой в это время методично избивал его, даже после того как сын стал плакать и у него пошла кровь. Бил ногами и руками — разбит нос, под глазами синяки. Сегодня ночью Артем три раза просыпался, плакал, один раз вообще с трудом успокоила... Пока все это происходило, сын был в травматологии.

У Артема душевная травма, все кто знает его, в курсе, какой он добряк. Ему очень обидно и больно в моральном плане!».





Подробности происшествия выясняются. "РВС" пытается найти вторую сторону конфликта, чтобы узнать их версию случившегося.