В Динской чистят ливневые каналы

В станице Динской по улице Красноармейской между ул. Октябрьской и Коммунальной чистят канал для стока воды.

Администрации Динского поселения рассмотрела жалобы местных жителей о том, что после дождя вода не уходит и образуются большие лужи. Это приводит к подтоплению домов и создает неудобства передвижения на данных участках дороги. Администрация приняла соответствующие меры.

Также в ведомстве сообщили, что МКУ "Динское" уже очистили каналы по улице Луначарского.

"При расчистке были выявлены врезки, через которые граждане сливали отходы. Напоминаем, что они являются незаконными и за них предусмотрено наказание согласно закону", - сообщает администрация Динского поселения.

Наталья Бережная.