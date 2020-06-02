В Динской Форд выехал на встречку. Пострадавшая в тяжелом состоянии

Вчера, 1 июня, в Динской произошло дорожно-транспортное происшествие. Это случилось на улице Ульянова, 62а в 21.15. Об этом первыми в инстаграме «РВС» сообщили подписчики.

«Виновник на “Форд-Фокусе” скрылся с места ДТП. Его на машине догнал свидетель. Он отказался изначально проходить медосвидетельствование, в трубочку тоже не стал дышать. Пострадавшая на автомобиле “Шевролет-Лачети” лежит в травматологии с переломом ключицы, руки, ребер, которые прокололи легкое, с сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами», – рассказал источник информации.

Фото, которые прислали в редакцию:

За подробностями «РВС» обратилась в ГИБДД Динского района. Там сведения по аварии следующие.

1 июня в 21.15 в Динской на Ульянова, 62а произошло ДТП. Водитель машины «Форд-Фокус» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевролет-Лачетти». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель «Шевролета». У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, сочетанная травма, травма грудной клетки, закрытая травма живота, закрытый перелом правого предплечья, закрытый перелом 7, 8 ребра справа, 7 слева, двусторонний гемоторакс. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

Взяты биологические материалы, результаты исследований пока неизвестны.

Директ инстаграма "РВС" уже завален призывами распространить информацию.

По словам подписчиков, виновник ДТП является сотрудником полиции. И чтобы "не закрыли дело", в своих историях народ отмечает крупные паблики Кубани.

Соответствует ли действительности информация по поводу участника аварии, проверим.

"РВС" сделала запрос в ОМВД по Динскому району. Там сообщили, что назначена служебная проверка. Результат выяснится позже.