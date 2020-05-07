В Динской «Газель» не пропустила мотоцикл. Есть пострадавшие

6 мая 2020 года примерно в 16 часов 35 минут в Динском районе на автодороге «ст. Динская – ст. Васюринская», 4 км + 500 м (пересечение ул. Красной и Луначарского в ст. Динской), произошло ДТП.

Водитель, управляя авто «ГАЗ 270711», двигаясь при совершении поворота налево на перекрестке, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом BMW R1250BT.

В результате ДТП пострадали водитель мототранспорта и его несовершеннолетняя пассажирка.

Водитель получил телесные повреждения, сотрясение головного мозга.

Пассажирка мото BMW – 16-летняя девушка – тоже получила телесные повреждения, сотрясение головного мозга.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. От ваших действий зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения!» – напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.