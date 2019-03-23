В Динской и Пластуновской нелегально работали мигранты

20 марта 2019 года при проведенииочередных рейдовых мероприятий на территории Динского и Пластуновского сельских поселений были выявлено 2 гражданина Узбекистана и 2 гражданина Украины, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов.

Как сообщает администрация Динского района, было составлено 8 протоколов об административных правонарушениях:

- 3 по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);

- 3 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

- 2 по ст. 18.8 ч. 1 1 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации);

Наложено штрафов на сумму 16 000 рублей.

Решением Динского районного суда 2 иностранных гражданина Узбекистана подвергнуты выдворению за пределы Российской Федерации.

Если вы располагаете информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращайтесь по «телефонам доверия»:

Динское сельское поселение – 6-21-75;

Васюринское сельское поселение – 31-2-66;

Красносельское сельское поселение – 33-3-18;

Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;

Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;

Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;

Первореченское сельское поселение – 34-3-92;

Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;

Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;

Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;

Администрации муниципального образования Динской район - 6-25-97, 6-19-71;

ОМВД России по Динскому району - 6-20-51, 6-54-52, 8-961-59-59-560.