В Динской иномарка протаранила забор частного дома

23 июля в Динской, около 12 часов дня, на пересечении улиц Хлеборобная и Чапаева водитель иномарки врезался в забор частного дома, повредив столб линии электропередач. Автомобиль протаранил металлопрофиль, получив при этом сильные повреждения. По словам очевидцев, находящийся за рулем мужчина был в нетрезвом состоянии, из-за чего не справился с управлением. Видимых повреждений водитель не получил — сработали подушки безопасности. На месте уже работают сотрудники ДПС и работники электросетей.