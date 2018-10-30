В Динской из крана течет кроваво-красная вода

В «РВС» обратился житель многоквартирного дома из станицы Динской (улица Красная, 88). Вечером 29 октября у него из крана, откуда должна течь горячая вода, текла кроваво-красная жидкость, от которой потом еле отмыли ванну.

– Мы решили искупать ребенка, поставили набираться ванну, бросили в нее игрушки. Заходим, а там вот такая вода. Сначала подумали, что от игрушек, но нет, это у нас из крана текла такая горячая вода.

Утром 30 октября вода уже была нормальной. Но осадок, как говорится, остался.

В осадке-то все и дело. В трубах и котле, дающем горячую воду, образуются металлические отложения и, когда возобновляется подача после отключения воды, весь этот осадок поднимается и течет по трубам. Как пояснил «РВС» начальник МУП «Динская компания «Тепло» Евгений Ивченко, в котельной проводились ремонтные работы на котле. После восстановления подачи горячей воды образовался ржавый осадок. «Приносим извинения за неудобства», – прокомментировал Евгений Александрович.