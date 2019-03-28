В Динской малыша оставили одного на остановке

Об этом в редакцию «РВС» сообщила динчанка.

– Я сошла с автобуса № 108 на остановке на консервном заводе. Сразу увидела ребенка, сидящего в детском велосипеде. На вид ему меньше трех лет. Никого рядом с ним не было. Я остановилась, сказала ему: «Привет, солнышко», спросила, где мама. Он стал плакать, лепетать: «Мама, мама...» Уйти я не смогла, осталась с малышом. Рядом — дорога, по которой носятся автомобили, в таком возрасте ребенок ничего не понимает и может попасть в беду.

Спросила в соседнем магазине, не знают ли они, чей это малыш. Никто не знал.

Через время к нам подошла девочка лет 7-8. Я спросила у нее, чей это ребенок. Она начала говорить, что это ее знакомых, потом – что это ее братик, что мама их ждет на углу. Но мамы нигде видно не было. Я сказала, что позвоню в полицию, а она пусть позвонит маме и та их заберет. Но девочка начала плакать и просила не звонить никому.

Я не знала, как поступить в такой ситуации. Оставлять ребенка с маленькой девочкой? Обращаться в полицию? Перевела их через дорогу, сказала, чтобы они шли домой. Но на сердце неспокойно. Если я еще увижу этого мальчика одного, я вызову полицию, пусть занимаются этой семьей. Детей нельзя оставлять без присмотра, особенно на улице.





Что делать в такой ситуации, нам рассказала начальник управления семьи и детства Динского района Анна Зеленева.

– То, что произошло, является прямым нарушением закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». По закону дети до 7 лет не могут находиться без законных представителей. Дети с 7 до 14 лет могут находиться на улице сами до 21 часа. Подростки с 14 до 18 лет — до 22 часов. Этот закон защищает прежде всего самих детей от преступлений, которые могут быть совершены в их отношении. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Меру назначает мировой суд. Это может быть штраф или предупреждение.

Если вы увидели маленького ребенка одного в общественном месте, нужно сразу обращаться в полицию. Семилетний ребенок никак не может быть законным представителем.

Анна Зеленева подчеркнула, что в таких ситуациях не нужно искать знакомых детей, отправлять их куда-то, отводить к кому-то, кроме законных представителей. Мало ли что может случиться с детьми, когда вы их отведете, к примеру, к их «тете» или «дяде».

Женщина, обратившаяся в редакцию, прислала нам фото мальчика. Просила опубликовать, чтобы призвать его родителей следить за детьми. Делать этого мы не можем, действуя в интересах ребенка. Хотелось бы, чтобы и родители тоже соблюдали интересы своих детей и действовали им во благо.