В Динской минутой молчания почтили память погибших

Сегодня, 22 июня, на мемориальном комплексе в Динской прошла Всекубанская минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в митинге приняли глава Динского района Сергей Пономарев, заместитель председателя районного Совета депутатов Надежда Тараскина, председатель Динской районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина Прокопова, протоиерей Свято-Троицкого отец Сергий, военный комиссар Динского района Олег Панин, члены общественного совета при ОМВД России по Динскому району и жители Динской.

Присутствовал также и фронтовик Вениамин Прокофьевич Дувакин, полковник ВДВ, участник боев на 2-м Украинском фронте, которого приветствовали бурными аплодисментами.

Динчане почтили минутой молчания тех, кто отдал свои жизни во имя спасения Родины, а после, участники мероприятия возложили цветы к мемориалу.



