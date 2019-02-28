В Динской многоэтажка вторые сутки остается без газа

В редакцию «РВС» обратился житель дома по улице Спортивной, 6 станицы Динской. Он рассказал, что уже вторые сутки жильцы остаются без газа в связи с проверкой «Динскаярайгаз».

«Сейчас холодно, а мы ни обогреться, ни еду приготовить не можем даже. Никто не предупредил об отключении. Еще и за проверку выписали квитанцию на 3 тысячи рублей», - досадует динчанин.

Чтобы разобраться в ситуации, «РВС» связалась с директором филиала 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Рустамом Кушу, который рассказал, почему люди находятся без газа.

«Мы проводим плановое выполнение технического обслуживания внутридомового газового оборудования (как общедомового, так и квартирного).

Для того, чтобы нам проверить общедомовое имущество, мы отключаем дом и начинаем прессовать стояки — воздух накачиваем и держим его минут 30, проверяя утечку. Так проверяется каждый стояк.

Также проверяется каждая квартира. Для этого нужно, чтобы хозяева находились дома. О чем мы сообщали в управляющую компанию, в администрацию, вывешивали объявления на подъездах.

Но на вчерашний день из 34 квартир допуск работникам обеспечили только 12.

В данном доме уже было найдено 2 утечки — стояки не держали. Нам нужно было попасть внутрь, чтобы их устранить.

Вчера, действительно, люди оставались без газа. Сегодня уже более, чем в половину квартир подано голубое топливо.

Сейчас все зависит от людей — чем раньше проверим все квартиры, тем скорее появится газ.

Все проверки проводятся в рамках соблюдения техники безопасности.

Стоимость технического обслуживания рассчитывается согласно калькуляции. Квитанцию, которую выписывают специалисты, нужно будет оплатить. В среднем, она составляет 2000 — 2500 рублей», - прокомментировал «РВС» Рустам Кушу.