В Динской мошенники выманивают у пенсионеров деньги по новой схеме

В редакцию «РВС» обратился пенсионер, который рассказал, как он был обманут мошенником:

«Я шел около рынка, еще не дошел до него. Около ворот вижу — валяется кошелек. Я поднял его. Открыл, смотрю — красные бумажки в рулон свернуты. Хотел его отдать в полицию, ведь в кошельке могли быть документы, но я особо не смотрел.

Тут подходит мужик и говорит: «Это моего товарища кошелек». Я говорю, мол, забирай. Отдал и пошел на рынок. Пока скупился, иду домой. Уже через квартал он меня догнал. Видимо, следил за мной.

«Вот, товарищ дал 5 тысяч. Тысяча твоя будет, а мне 4 сдачи дашь, я товарищу отнесу», - говорит. У меня с собой таких денег не было. Предложил пойти домой. Приходим, думаю, дай чаем угощу. Еще и спрашиваю при этом: «А чего это товарищ твой щедрый такой? Богатый, что ли?»

Он ответил, что тот предприниматель.

Пошел я, пока чай нагрел, а его и след исчез. Вот и все. А пять тысяч-то оказались фальшивкой».

Пенсионер уже обратился в полицию.

Пресс-служба отдела МВД России по Динскому району подтвердила и так прокомментировала эту ситуацию: «По данному факту проводится проверка».

Кроме того, в районе продолжаются и другие виды мошенничества.

Например, на телефон приходит СМС якобы от банка или звонят мошенники, представляясь его сотрудниками, с информацией о том, что заблокирована банковская карта или имеется задолженность по кредиту. Владельцу телефона предлагают позвонить оператору «банка».

Те, кто после этого перезванивает, попадают на платный номер. Еще более худшие последствия наступают, если по просьбе «банка» владелец телефона сообщает мошенникам номер карты и её пин-код, пароль от «Личного кабинета», персональные данные и прочую информацию, которую необходимо держать в секрете.

Полиция предупреждает: будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников. Никому не разглашайте свои персональные данные и пин-код банковских карт.

«Старые» деньги

Также наша читательница рассказала еще одну схему обмана, по которой действуют мошенники — женщина лет 50-ти ходит по дворам и говорит пенсионерам, что сегодня — последний день обмена старых денег на новые. Дает фальшивки и забирает настоящие деньги.

Вирусная ссылка

Еще один вид обмана — на телефон приходит СМС с вложенной ссылкой, по которой просят перейти, чтобы узнать информацию по интересующему вас вопросу. Эта ссылка заведомо ведет на вирусный сайт. Вы переходите по ней, и в ваш телефон попадает вирус, злоумышленникам становятся доступны в онлайне все ваши счета, в том числе данные кредитных карт. Преступники забирают все ваши сбережения.

Снимают деньги за звонок

Иногда звонят с незнакомого номера, но звонок резко обрывается или сбрасывается после дозвона. При попытке перезвонить абонент получает в ответ длинные гудки или «общается» с включенным автоответчиком. В этих случаях звонок платный и деньги со счета владельца мобильника переходят на счета мошенника.

«Оплата покупок» в интернет-магазине

Новое телефонное мошенничество связано с интернет-магазинами, где можно произвести оплату товара, введя код, присланный на мобильный телефон покупателя. Мошенники создают сайт с платным доступом. После этого в качестве плательщика вводят номера телефонов случайных абонентов. На указанные номера рассылаются СМС, содержащие код доступа, мошенники обзванивают получателей. Жертвам говорят, что на их номер ошибочно отправили некий код, и просят этот код продиктовать. Попав в подобную ситуацию, ни в коем случае не сообщайте звонящим никаких цифр и кодов, полученных в сообщении.