В Динской мусор загородил въезд на территорию стадиона

9 ноября в редакцию «РВС» прислали фото контейнерной площадки на перекрестке улицы Дружбы и переулка Кубанского.

«Недавно мусорные баки перенесли к стадиону школы № 2, к самому въезду. С тех пор жители регулярно заваливают въезд ветками. До сегодняшнего дня еще оставалась возможность открыть одну воротину и заехать на территорию школы, теперь нет — все завалено ветками. Можно ли как-то повлиять на эту ситуацию?».

С вопросом жителей мы обратились к заместителю директора АО «Мусороуборочная компания» Константину Семернину. Он так прокомментировал данную ситуацию:

Мусорные баки перенесли с перекрестка к школе этим летом. Место было согласовано с администрацией поселения. Дело в том, что перекресток улицы Дружбы и переулка Кубанского — Т-образный, и когда там останавливался мусоровоз, это создавало неудобства для водителей. Было решено убрать контейнеры подальше от проезжей части. Наша компания обустроила там площадку по всем правилам — с бетонным основанием, загороженную профнастилом. Никаким образом мешать проезду она не должна. Но на деле получилось иначе. По уже сложившейся традиции жители Динской используют пространство у мусорных баков для складирования всего того, что в контейнеры выбрасывать нельзя — веток, строительного мусора и т. д. У данной площадки стихийная свалка разрослась на несколько метров, и в итоге оказался загороженным въезд на территорию стадиона. А вот как должна выглядеть эта площадка в нормальном виде:







Даже не знаем, кому еще адресовать вопрос по данной ситуации: местным жителям, администрации, полиции?





