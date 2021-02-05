В Динской мусорные баки переезжают с места на место странным образом

В станице Динской люди разделились на два лагеря – те, кому недостаточно мусорных баков? и те, кому они мешают и не нужны.

На пересечении улиц Кочетинской и Юности совсем недавно стояли мусорные баки. Кто-то их сместил на следующий перекресток. А через неделю они вовсе пропали. Ни администрация, ни местные жители не знают, куда делись контейнеры. Жителям близлежащих домовладений стало попросту некуда вынести мусор. Такие обстоятельства существенно усложняют выброс мусора для пожилых жителей нашего района.

Более того, работники администрации района обеспокоены ситуацией. Уже не впервые отдел ТЭК и ЖКХ наблюдает порчу, поджоги и воровство баков. Из-за такого варварского поведения некоторые контейнеры приходят в негодность и перестают быть доступными. Это приводит к ухудшению санитарного состояния наших улиц.

“По всем фактам порчи имущества либо его воровства на сегодняшний день проходят разбирательства. Пропавшие баки с улицы Кочетинской нашли, их поставят на место”, – добавили в администрации.

Люди, давайте беречь то, что для нас создается.