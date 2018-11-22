В Динской мужчина попал под поезд

В редакцию «РВС» стали поступать сообщения о происшествии на старом переезде в станице Динской. Очевидцы сообщили, что вчера, 21 ноября, около 18.00 вокруг стоящего поезда с фонариками ходили медики. По слухам, под состав попал мужчина.

В Южном следственном Управлении на транспорте России подтвердили факт случившегося. Помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Анна Терземан пояснила, что на 643 км станции Динской мужчина 1955 года рождения был травмирован и скончался на месте. Как сообщил машинист следователям, динчанин перебегал через железнодорожные пути в непосредственной близости от поезда. Было применено экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.





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