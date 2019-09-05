В Динской мужчина попытался украсть электродвигатель с завода

В Динской мужчина 3 сентября в полдень попытался вынести с территории завода электродвигатель и деталь для компрессорной установки.

Заметивший злоумышленника охранник нажал кнопку сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыли по указанному адресу.

Но похититель сразу же скрылся с места преступления, когда понял, что его заметили.

«Уже через 20 минут сотрудники Росгвардии совместно с работником охраны завода обнаружили нарушителя недалеко от места инцидента. Задержанный был передан полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 39-летний житель района», – прокомментировали журналисту «РВС» в пресс-службе Росгвардии.