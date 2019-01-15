В Динской на глазах людей в конвульсиях умирали щенки

В редакцию «РВС» обратились читатели из станицы Динской и рассказали историю, которая произвела на них неизгладимое впечатление.

В переулке Первомайском у одной семьи есть собаки. Прошлой весной одна из них привела щенят. Как рассказывают обратившиеся, чтобы не пристраивать малышей, хозяева решили их закопать живыми в землю.

«Бедная мать (собака. — Ред.) сама пыталась вытянуть щенков из ямы. Куда они потом делись, не ясно», - со слезами вспоминает соседка.

По рассказам тех, кто живет рядом, двух взрослых собак и щенков постоянно подкармливали люди из соседних домов. Животных знала вся округа.

«Самое ужасное, что щенята, которых опять привела собака, жили на улице — под дождем, снегом. Летом, в 40-градусную жару животные сидят на привязи без воды. Приду к ним — пустые кастрюли. Принесу и воды, и покормлю. А что та каша засохшая? Сами бы ее ели?» - объясняет ситуацию женщина.

Соседи скооперировались, своими силами поставили будку для собак прямо во дворе, в котором живут собаки: «У одной бабушки была пустующая будка. Мы ее притянули, установили возле дома. Сверху, чтобы не заливал дождь, дополнительно ее накрыли. Нельзя же так с живыми существами!»

Казалось бы, жизнь шла своим чередом, относительный кров и еда у животных была, но в середине декабря случилось страшное — собак кто-то отравил.

Обратившиеся в редакцию подозревают, что это могли сделать сами хозяева.

«Когда мы увидели, что случилось, то просто кинуло в дрожь — трое щенят (2-2,5 мес.) и их мать бились в конвульсиях. Их спасти не удалось. Еще трое малышей выжили. Я сама купила лекарства, отпаивала их, спасала как могла.

Все это было просто ужасным зрелищем — за что так издеваться над невинными животными?!» - недоумевает женщина.

После того как спасенным щенкам стало лучше, соседи отвезли их женщине из Динской, которая выхаживает и пристраивает животных.

Соседка безгранично возмущена таким отношением к братьям нашим меньшим: «Зачем было заводить их, если так издеваться? Мало того, что все нервы истратила, когда все это произошло, так за мое же добродушие этот «хозяин» начал обвинять меня, что это я собак ему отравила! «Ну конечно», и за свой счет лекарства покупала, лечила, пристраивала».

Жители переулка Первомайского даже обратились к участковому, чтобы он принял меры, ведь животные умирали в мучениях на глазах людей.

«РВС» выехала на место, где все произошло. Мы смогли поговорить с другими людьми, у которых мнение о происходящем кардинально отличается.

«Соседи там живут нормальные. Муж работает, а жена сидит с детьми. Да, была шумиха в нашем переулке. Но, насколько я знаю, хозяев в тот момент вообще не было дома. А так — собак кормят, ничего плохого не замечал», - рассказал журналисту динчанин.

С хозяевами домовладения, в котором произошел инцидент с животными, поговорить не удалось — их не было дома в момент приезда «РВС», а контактных данных у нас нет.

В целом ситуация довольно неоднозначная — мнения соседей расходятся. Однозначно можно сказать следующее: если вы заводите домашнее животное, то стоит за ним ухаживать. Если же не планируете выращивать щенков, то позаботьтесь о стерилизации любимца.

Не зря ведь Антуан Де Сент-Экзюпери в своей сказке «Маленький принц написал»: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Любите своих питомцев, и они так же будут относиться к вам.