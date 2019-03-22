В Динской на Красной появятся два новых светофора

На двух перекрестках на центральной улице райцентра появятся светофоры. Это пересечение Красной и Калинина, а также Красной и Кирова.

По данному поводу 22 марта состоялась рабочая встреча с представителями администрации Динского сельского поселения, ГИБДД ОМВД России по Динскому району, ДСУ № 1 и администрации Динского района.

Как рассказали специалисты, эти участки дорог считаются оживленным и аварийно-опасными.

С вводом светофоров повысится безопасность дорожного движения и улучшится дорожная ситуация.

Установить светофоры планируется в 2019 году (ориентировочно до ноября).