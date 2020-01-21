В Динской на пешеходном переходе сбили девочку

21 января в 13.40 в Динской на улице Красной около дома № 134 произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем «Митсубиси-Лансер», ехал со стороны улицы Калинина в сторону Гоголя.

На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил девочку 2009 года рождения. В результате ребенок получил различные травмы. Пострадавшую доставили в Динскую ЦРБ. Ей назначено амбулаторное лечение.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения. Также хочется обратиться к пешеходам: переходите дорогу по пешеходным переходам, убедившись в безопасности своих действий», – призвал начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.