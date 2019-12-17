В Динской на пешеходном переходе сбили подростка

Сегодня, 17 декабря, около 18.40 на улице Железнодорожной в станице Динской автомобиль сбил пешехода - парня 2004 года рождения. Известно, что он переходил дорогу по пешеходному переходу.

Сейчас пострадавшего госпитализировали в Динскую ЦРБ, где ему оказывается необходимая помощь. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ссадины на теле. Подросток находится в травматологическом отделении ЦРБ.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Водитель не пытался скрыться с места аварии, оставался на месте.