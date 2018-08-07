В Динской на УЗИ сможет попасть больше малышей (расписание врачей)

Тема медицины является актуальной всегда. Особенно, когда дело касается детей. У читателей «РВС» часто возникают вопросы в данной сфере, с которыми они обращаются в редакцию. Именно поэтому мы взяли интервью у заведующей Динской детской поликлиники Татьяны Чикаровой. - Есть ли в детской поликлинике отдельный день, когда можно пройти медосмотр? - У нас таких дня даже два. Это вторник и четверг. С 8.00 до 12.00 - День здорового ребенка до 1 года. А с 12.00 до 15.00 принимают узконаправленные специалисты (педиатр — до 18.00) — медицинский осмотр детей перед поступлением в детсады и школы. Да и в целом, с 13.00 до 15.00 загруженность значительно снижается, ведь мамы торопятся пройти всех врачей с утра. Поэтому, в любой день в это время можно пройти медицинский осмотр без предварительной записи. - Если же обследование нужно провести срочно, есть ли какие-то альтернативные методы? - В этом случае пациентам стоит обратиться в дневной стационар детского отделения ЦРБ. Направление можно получить у педиатра. Таким образом можно будет пройти все необходимые исследования в кратчайшие сроки. - Ко всем ли врачам пациент может записаться самостоятельно? Как долго нужно ждать, прежде, чем попасть на прием к специалисту? - Самостоятельно пациенты могут записаться через интернет, позвонив, или лично посетив регистратуру, а также из кабинета педиатра к следующим специалистам: хирург;

педиатр;

ЛОР;

окулист.

По назначению педиатра производится запись к:

неврологу;

ортопеду;

эндокринологу.

Согласно Программе госгарантии, очередь к врачу максимально может достигать 2 недели. Но в нашей поликлинике дольше 10 дней пациентам ожидать не приходится.

- Существует ли такая проблема как нехватка врачей в детской поликлинике?

- По регистру у нас 8960 детей. На этот объем пациентов положено 11 педиатров. Но в детской поликлинике их всего 6. И так получается, что в определенный период времени кто-то из них находится в отпуске, согласно трудовому законодательству.

Врачи — тоже люди и у них есть право на отдых.

Кроме того, когда отсутствуют доктора (по причине отпуска или болезни) в Первореченском и Красносельском, мы принимаем всех их пациентов. Это 650 и 800 человек соответственно. Врачи получают дополнительную нагрузку.

У нас укомплектованность узконаправленными специалистами составляет 100%, чем могут похвастаться далеко не все поликлиники. И все наши врачи принимают до последнего пациента. А, в случае острого состояния, прием осуществляется без предварительной записи.

- По прежнему актуальным остается вопрос УЗИ в детской поликлинике. Насколько доступна эта услуга для маленьких пациентов?

- Люди жалуются, что не могут попасть на исследование, хотя у нас оно всегда работает в штатном режиме и ведется запись. С 13 августа УЗИ будет проводиться в 2 смены, получается, что пациентов за день смогут принять в два раза больше.

Но, со своей стороны, я хочу отметить, что очень многие попросту не являются в назначенное время. Так, например, за прошлую неделю из 75 плановых пациентов не пришли 12. При этом никто не отменил запись. Хотя накануне сотрудники поликлиники обзванивают всех, уточняя, будут ли они на УЗИ. А ведь пациенты, зная, что у них не получится посетить процедуру в этот день, могут сразу же по телефону перенести запись. Ведь получается, что специалист их ждет, если нет следующего по очереди человека, то это время попросту потеряно.

- Читатели также интересуются, выдают ли в поликлинике бесплатные медикаменты по назначению врача?

- Согласно территориальной программе, для многодетных семей, инвалидов и детей до 3 лет предусмотрена выдача препаратов, если для этого есть показания. Они выписываются врачом. Если медикаменты есть в наличии, то их выдают сразу. При отсутствии, поликлиника делает заказ и их поставляют в течение 3-х дней.





Расписание участковых врачей





Августова Ирина Владимировна

каб №17

Пн.: 12.00 — 15.00.

Вт.: 8.00 — 11.00.

Ср.: 8.00 — 11.00.

Чт.: 12.00 — 15.00.

Пт.: 15.00 — 18.00.





Ромашкина Татьяна Ивановна

каб. № 21

Пн.: 15.00 — 18.00.

Вт.: 8.00 — 11.00.

Ср.: 12.00 — 15.00.

Чт.: 15.00 — 18.00.

Пт.: 12.00 — 15.00.





Тарасенко Любовь Ивановна

каб. № 21

Пн.: 8.00 — 11.00.

Вт.: 15.00 — 18.00.

Ср.: 15.00 — 18.00.

Чт.: 8.00 — 11.00.

Пт.: 8.00 — 11.00.





Скорик Антонина Брониславовна

каб. № 13

Пн.: 12.00 — 15.00.

Вт.: 8.00 — 11.00.

Ср.: 8.00 — 11.00.

Чт.: 12.00 — 15.00.

Пт.: 15.00 — 18.00.





Щетинина Лариса Александровна

каб. № 20

Пн.: 12.00 — 15.00.

Вт.: 13.00 — 16.00.

Ср.: 8.00 — 11.00.

Чт.: 8.00 — 11.00.

Пт.: 15.00 — 18.00.





каб. №13

Пн.: 8.00 — 11.00.

Вт.: 13.00 — 16.00.

Ср.: 15.00 — 18.00.

Чт.: 8.00 — 11.00.

Пт.: 8.00 — 11.00.





Кандакова Татьяна Васильевна

каб. № 17

Пн.: 8.00 — 11.00.

Вт.: 15.00 — 18.00.

Ср.: 12.00 — 15.00.

Чт.: 8.00 — 11.00.

Пт.: 8.00 — 11.00.





каб. № 20

Пн.: 12.00 — 15.00.

Вт.: 13.00 — 16.00.

Ср.: 8.00 — 11.00.

Чт.: 8.00 — 11.00.

Пт.: 15.00 — 18.00.





Расписание специалистов

Невролог

Марушко Христина Петровна

каб. №19

Пн.: 8.00 — 14.00.

Вт.: 8.00 — 14.00.

Ср.: выезд.

Чт.: 8.00 — 14.00.





Хирург

Юдаев Виталий Петрович

каб. №6

Пн.: 10.00 — 14.00.

Вт.: 10.00 — 14.00.

Ср.: выезд.

Чт.: 10.00 — 14.00.

Пт.: выезд.





Отоларинголог

Попова Алена Владимировна

каб. №8

Пн.: 8.00 — 14.00.

Вт.: 8.00 — 14.00.

Ср.: выезд.

Чт.: 8.00 — 14.00.

Пт.: выезд.





Офтальмолог

Королева Елена Викторовна

каб. №3

Пн.: 8.00 — 14.00.

Вт.: 8.00 — 14.00.

Ср.: выезд.

Чт.: 8.00 — 14.00.

Пт.: выезд.





Эндокринолог

Чикарова Татьяна Борисовна

каб. №11

Вт.: 8.00 — 11.00.

Ср.: выезд.

Чт.: 8.00 — 11.00.

Пт.: выезд.





Логопед

Ермакова Ольга Дмитриевна

каб. № 12

Пн.: 8.00 — 15.00.

Вт.: 8.00 — 15.00.

Ср.: 8.00 — 15.00.

Чт.: 8.00 — 15.00.

Пт.: 8.00 — 15.00.





Ортопед

Шварев Александр Евгеньевич

каб. № 15

Пн.: 9.00 — 14.00.

Вт.: 9.00 — 14.00.

Ср.: выезд.

Чт.: 9.00 — 14.00.

Пт.: выезд.





Стоматолог (дети до года)

Дзюба Екатерина Валерьевна

Вт.: 11.00 — 13.00.

Чт.: 11.00 — 13.00.





Психолог

Багиян Эльвира Элчиковна

каб. № 12

Пн.: 10.00 — 17.00.

Вт.: 10.00 — 17.00.

Ср.: выезд.

Чт.: 10.00 — 17.00.





Нарколог

Ионова Ирина Игоревна

каб. № 19

Ср.: 9.00 — 15.00.





График работы лечебно-диагностической службы

Кабинет восстановительного лечения

каб. № 4

Пн.: 8.00 — 15.00.

Вт.: 8.00 — 15.00.

Ср.: 8.00 — 15.00.

Чт.: 8.00 — 15.00.

Пт.: 8.00 — 15.00.





Лаборатория

каб. № 4

Пн.: 8.00 — 9.00.

Вт.: 8.00 — 9.00.

Ср.: 8.00 — 9.00.

Чт.: 8.00 — 9.00.

Пт.: 8.00 — 9.00.





Процедурный

каб. № 16

Пн.: 8.00 — 18.00.

Вт.: 8.00 — 18.00.

Ср.: 8.00 — 18.00.

Чт.: 8.00 — 18.00.

Пт.: 8.00 — 18.00.





УЗИ

Бояринова Наталья Леонидовна

каб. № 14

Пн.: 8.00 — 15.00.

Вт.: 8.00 — 15.00.

Ср.: 8.00 — 15.00.

Чт.: 8.00 — 15.00.

Пт.: 8.00 — 15.00.





День здорового ребенка

Вт.: 8.00 — 11.00.

Чт.: 8.00 — 11.00.



