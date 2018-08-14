В Динской на

Как нам рассказала водитель сбившего мальчика автомобиля, она остановилась перед пешеходным переходом, пропуская мужчину, шедшего со стороны остановки. В это время с другой стороны, мальчик, не слезая с самоката, начал пересекать дорогу. Скорее всего, он попал в «слепую зону» для водителя автомобиля. Машина, тронувшись, сбила подростка.





Случайные очевидцы оказали пострадавшему ребенку первую помощь до приезда скорой помощи. Как мы узнали у медика, по предварительному диагнозу, у 12-летнего мальчика сильный ушиб и гематома в области головы. Все это время ребенок находился в сознании и отвечал на вопросы. По словам медиков, серьезного вреда здоровью он не получил.