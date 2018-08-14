В Динской на "зебре" сбили подростка на самокате
14 августа примерно в 17:15 на пешеходном переходе напротив остановки «Кинотеатр» сбили подростка. Журналисты РВС оказались на месте происшествия и увидели последствия ДТП своими глазами. На место оперативно приехала бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Со слов очевидцев подросток пересекал «зебру» на самокате.
Как нам рассказала водитель сбившего мальчика автомобиля, она остановилась перед пешеходным переходом, пропуская мужчину, шедшего со стороны остановки. В это время с другой стороны, мальчик, не слезая с самоката, начал пересекать дорогу. Скорее всего, он попал в «слепую зону» для водителя автомобиля. Машина, тронувшись, сбила подростка.
Случайные очевидцы оказали пострадавшему ребенку первую помощь до приезда скорой помощи. Как мы узнали у медика, по предварительному диагнозу, у 12-летнего мальчика сильный ушиб и гематома в области головы. Все это время ребенок находился в сознании и отвечал на вопросы. По словам медиков, серьезного вреда здоровью он не получил.
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