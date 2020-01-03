В Динской начали год с трезвой пробежки

В Динской начали год с трезвой пробежки

В Динской начали год с трезвой пробежки

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10 часов назад 1 января2020 годГазета РВСДинскаяДинской районЗдоровый образ жизниНовости Динского районаПробежкаСпортТрезвая пробежка

1 января около 10 утра в Динской на Мемориале стартовала трезвая пробежка. Более 50 динчан и гостей станицы, выступающих за трезвый Новый год, не взирая на дождь и сырость, побежали до Фонтанной площади.

"Было даже больше людей чем мы рассчитывали, - делится впечатлениями организатор Александр Павлов. -  Нас поддержали администрация станицы, казачество и спортсмены".

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В первых рядах трезвенников бежали глава поселения Виталий Литвинов и атаман района, тренер Каратэ Шотокан казэха Владимир Колбасин, тренер рукопашного боя Александр Качкин.

"Все пришли со своими семьями, - рассказывает Александр. - Отдельная им благодарность за стойкость! Погода нас сделала сильнее!"

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"Было много незнакомых людей, приехали люди из Новороссийска, Белой Глины, Бойкопонуры. Были представители союза борьбы за народную трезвость. Все промокли насквозь, но были очень счастливы!"

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Прохожие и проезжающие мимо автомобили явно выражали одобрения трезвым бегунам. 

Фото предоставили: @oleg_292@p.e.v.900@teplitcy23@svetik_svetlaj и Александр Павлов.

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Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 9 часов назад

"..более 50 динчан..", из которых половина - дети..)))) Массовое мероприятие, нечего сказать,аххахаха...)))))))

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empanada
empanada 31 минуту назад

какое-то убогое развлечение - бегать под дождем

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