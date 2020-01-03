В Динской начали год с трезвой пробежки

1 января около 10 утра в Динской на Мемориале стартовала трезвая пробежка. Более 50 динчан и гостей станицы, выступающих за трезвый Новый год, не взирая на дождь и сырость, побежали до Фонтанной площади.

"Было даже больше людей чем мы рассчитывали, - делится впечатлениями организатор Александр Павлов. - Нас поддержали администрация станицы, казачество и спортсмены".





В первых рядах трезвенников бежали глава поселения Виталий Литвинов и атаман района, тренер Каратэ Шотокан казэха Владимир Колбасин, тренер рукопашного боя Александр Качкин.

"Все пришли со своими семьями, - рассказывает Александр. - Отдельная им благодарность за стойкость! Погода нас сделала сильнее!"





"Было много незнакомых людей, приехали люди из Новороссийска, Белой Глины, Бойкопонуры. Были представители союза борьбы за народную трезвость. Все промокли насквозь, но были очень счастливы!"





Прохожие и проезжающие мимо автомобили явно выражали одобрения трезвым бегунам.

Фото предоставили: @oleg_292, @p.e.v.900, @teplitcy23, @svetik_svetlaj и Александр Павлов.



