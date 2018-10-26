В Динской начали сносить незаконные рекламные конструкции (видео)

26 октября 2018 года в станице Динской начался демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций согласно Федеральному закону № 38 «О рекламе». За первый день снесено уже 3 объекта: на улице Красной, напротив Центра единоборств и на пересечении улиц Красной и Широкой.

Вся работа проходит под руководством заместителя главы администрации Динского района Юрия Савенко.

Журналист побывал на демонтаже одной из рекламных конструкций. Ее собственников не удалось установить.

Вся реклама была аккуратно демонтирована подрядчиком и передана на хранение. Владельцы могут обратиться в районную администрацию.

Контролировали процесс заместитель главы администрации Динского района Юрий Савенко, начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Динского района Павел Чупахин, представители администрации.

В дальнейшем планируется провести такие работы по всему Динскому району, чтобы привести его внешний вид в порядок.