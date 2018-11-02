В Динской начали строить новый бассейн

На территории первой школы в станице Динской началось строительство крытого бассейна.

Он будет состоять из двух чаш. Большая – 25х8 метров, здесь будет 4 дорожки. Малая — 6х10 метров, без дорожек. Рассчитан на 50 человек в смену, или 300 человек в сутки.

В данный момент демонтируются старые строения и подготавливается место под заливку фундамента. Территория стройки ограждена забором. Там работают экскаваторы, грузовой транспорт, который вывозит строительный мусор и грунт.

Компанией-подрядчиком выступило АО «ГК «ЕКС».

23 октября 2018 года был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 130 миллионов 174 тысячи рублей.

В нем прописано, что 23 октября 2019 года строительство бассейна должно быть завершено.

Посещать его смогут все жители Динского района.

Журналист «РВС» встретился с заместителем главы администрации Динского района Юрием Савенко, который рассказал о строительстве: «Открытие нового бассейна станет большим достижением. Позиция администрации – упор на спорт в Динском районе. Многие жители обращались с просьбой построить новый бассейн. Сейчас мы приступили к ее выполнению.

Вошли в программу Краснодарского края, согласно которой предусматривается наличие трех бюджетов на строительство бассейна – местного, краевого и федерального. Динской район оплачивает 5 % стоимости.

Принадлежать здание будет школе, так как она выступает заказчиком. Но содержание бассейна слишком дорогостоящее, поэтому в будущем планируется передать его в оперативное управление Краснодарского края. Так уже было сделано с Центром единоборств. Это позволит не отягощать бюджет Динского района и сельского поселения».