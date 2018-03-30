Начались проверки детских и торгово-развлекательных учреждений (фото, видео)

Сегодня, 30 марта 2018 года, в 10.00 по пожарной тревоге был эвакуирован Торговый центр "Березка". После включения сирены пожарные сработали оперативно. Здание было освобождено за 2 минуты. Норматив был соблюден. Корреспондент "РВС" отметила, что персонал и посетители ТЦ, которых практически не было, выходили спокойно и уже одетые. При этом еще до начала учебного мероприятия часть парковки возле "Березки" была ограждена сигнальной лентой.

Стоит отметить, что скорее всего в обычное время на этой стоянке пожарной машине было бы трудно найти место.

Известно, что сегодня аналогичные мероприятия пройдут на других объектах.

Конечно же, не обошлось и без инцидентов – некоторые люди, не обращая внимание на то, что проводятся противопожарные учения, пытались пройти в магазины. Другие же говорили, что им «просто в аптеку». Автомобилист умудрился заблокировать подъезд для кареты скорой помощи, которая прибыла на место события. В общем, люди понимали, что «это же учения», ничего не произошло. А вот, было все не так радужно — каждая секунда на счету. Поэтому, будьте бдительны — если территория оцеплена, вы видите, что работают специалисты — держитесь на безопасном расстоянии и не затрудняйте их работу.



