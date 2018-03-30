Начались проверки детских и торгово-развлекательных учреждений (фото, видео)
Сегодня, 30 марта 2018 года, в 10.00 по пожарной тревоге был эвакуирован Торговый центр "Березка". После включения сирены пожарные сработали оперативно. Здание было освобождено за 2 минуты. Норматив был соблюден. Корреспондент "РВС" отметила, что персонал и посетители ТЦ, которых практически не было, выходили спокойно и уже одетые. При этом еще до начала учебного мероприятия часть парковки возле "Березки" была ограждена сигнальной лентой.
Стоит отметить, что скорее всего в обычное время на этой стоянке пожарной машине было бы трудно найти место.
Известно, что сегодня аналогичные мероприятия пройдут на других объектах.
Конечно же, не обошлось и без инцидентов – некоторые люди, не обращая внимание на то, что проводятся противопожарные учения, пытались пройти в магазины. Другие же говорили, что им «просто в аптеку». Автомобилист умудрился заблокировать подъезд для кареты скорой помощи, которая прибыла на место события. В общем, люди понимали, что «это же учения», ничего не произошло. А вот, было все не так радужно — каждая секунда на счету. Поэтому, будьте бдительны — если территория оцеплена, вы видите, что работают специалисты — держитесь на безопасном расстоянии и не затрудняйте их работу.
В 11.00 пожарно-эвакуационные учения прошли в детском центе развлечений «Катосики» и магазине «Агрокомплекс». 15 человек были эвакуированы очень быстро — меньше, чем за 2 минуты. Службы специального назначения среагировали оперативно — на место прибыли две кареты скорой помощи, экипаж спасателей, две машины ДПС и два автомобиля пожарной службы. Поставленные цели по нормативам были достигнуты.
Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерово во время пожара погибли 64 человека, в том числе, по последним данным, 41 ребенок. После этой трагедии краевые власти дали указание провести проверки всех крупных торговых объектов и детских досуговых учреждений.
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