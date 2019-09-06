В Динской начался снос многоэтажного дома
6 сентября на улице Красной 16а станицы Динской приступили к демонтажу семиэтажного здания. Работники фирмы, занимающейся сносом совместно с сотрудниками ФССП и полиции прибыли на место с утра. При возведении многоквартирного дома был допущен целый ряд нарушений. Решением суда оно признано аварийным, а собственник обязан его снести.
Как стало известно "РВС", собственник прибег у услугам подрядчика, который с сегодняшнего дня, 6 сентября, приступил к демонтажу.
На данный момент производится разбор крыши и снимаются окна. В это же время возле здания появилась инициативная группа местных жителей — дольщиков, которые несколько лет назад купили квартиры в этом доме. Они заявляют о том, что власти не имеют право сносить здание и намерены обжаловать постановление суда. Суд же, в свою очередь, признал постройку незаконной, а само здание — аварийным. Дольщики намерены жаловаться в вышестоящие инстанции, заявляя, что суд ещё не закончен и действия приставов и властей неправомерны. Чувства обманутых дольщиков можно понять — из 18 человек, которые успели приобрести квартиры в многострадальном доме, на сносе присутствовали 6, и все они были возмущены сложившимися обстоятельствами. Они ссылаются на постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева касательно достройки многоквартирных домов с готовностью не менее 30% и покрытием долевыми договорами не менее 10% от общего количества помещений в строящемся объекте.
"Мы решили сделать исключения из правил по счетам и специальному режиму распоряжения этими деньгами, в ряде случаев позволив продолжать строительство объектов без использования специальных накопительных заблокированных счетов или, как их называют еще на иностранный манер, счетов эскроу" - сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Однако стоит уточнить, что здание было признано аварийным по решению суда.
В это время на последнем этаже уже производился демонтаж крыши и окон работниками фирмы, специализирующейся на этом. Как сказал бригадир, весь демонтированный материал будет передан застройщику — женщине из Кропоткина, которая много лет назад затеяла стройку на главной улице Динской.
Журналисты «РВС» пообщались и с представителями власти. Первый заместитель главы района Юрий Клесов сказал следующее:
«Сегодня приставы приступили к исполнению производства. Дом, построенный на данной территории возведен незаконным способом без всех разрешительных документов. Собственник обращался в суд о признании права на данный объект. Судом было отказано. Решение суда вступило в силу. Приставы возбудили исполнительное производство и с сегодняшнего дня приступили к исполнение. На данном месте будет земельный участок, никаких планов на него нет. Он находится в собственности частного лица, так же и останется. По решению суда была заказана экспертиза на качество данного дома. Была проведена экспертиза, дом признан аварийным».
Отметим, что пока ведется демонтаж крыши и окон по всем этажам. Через какое-то время прибудет спецтехника, которая произведет снос здания.
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