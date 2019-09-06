В Динской начался снос многоэтажного дома

6 сентября на улице Красной 16а станицы Динской приступили к демонтажу семиэтажного здания. Работники фирмы, занимающейся сносом совместно с сотрудниками ФССП и полиции прибыли на место с утра. При возведении многоквартирного дома был допущен целый ряд нарушений. Решением суда оно признано аварийным, а собственник обязан его снести.

Как стало известно "РВС", собственник прибег у услугам подрядчика, который с сегодняшнего дня, 6 сентября, приступил к демонтажу.

На данный момент производится разбор крыши и снимаются окна. В это же время возле здания появилась инициативная группа местных жителей — дольщиков, которые несколько лет назад купили квартиры в этом доме. Они заявляют о том, что власти не имеют право сносить здание и намерены обжаловать постановление суда. Суд же, в свою очередь, признал постройку незаконной, а само здание — аварийным. Дольщики намерены жаловаться в вышестоящие инстанции, заявляя, что суд ещё не закончен и действия приставов и властей неправомерны. Чувства обманутых дольщиков можно понять — из 18 человек, которые успели приобрести квартиры в многострадальном доме, на сносе присутствовали 6, и все они были возмущены сложившимися обстоятельствами. Они ссылаются на постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева касательно достройки многоквартирных домов с готовностью не менее 30% и покрытием долевыми договорами не менее 10% от общего количества помещений в строящемся объекте.

"Мы решили сделать исключения из правил по счетам и специальному режиму распоряжения этими деньгами, в ряде случаев позволив продолжать строительство объектов без использования специальных накопительных заблокированных счетов или, как их называют еще на иностранный манер, счетов эскроу" - сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Однако стоит уточнить, что здание было признано аварийным по решению суда.

В это время на последнем этаже уже производился демонтаж крыши и окон работниками фирмы, специализирующейся на этом. Как сказал бригадир, весь демонтированный материал будет передан застройщику — женщине из Кропоткина, которая много лет назад затеяла стройку на главной улице Динской.