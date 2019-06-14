В Динской наградили лучших медиков района

Ежегодно в каждое третье воскресенье июня в России празднуется день медицинского работника. Динской район не стал исключением. В районном Доме Культуры станицы Динской состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику медработников.

В зале ДК собрался медицинский персонал большинства больниц и поликлиник Динского района. Для поздравления и награждения работников здравоохранения Динского района на сцену пригласили заместитель главы Динского района Владими Зыба, главный врач ЦРБ Эдуард Асланян, руководитель профсоюза медработников Людмила Шапурова и председатель Совета муниципального образования Динской район Юрий Ильченко. После поздравлений и слов благодарности выдающиеся медики Динского района были награждены почетными грамотами.