В Динской найден кот элитной породы

В редакцию «РВС» обратилась жительница Динской, нашедшая кота Бенгальской породы.

У красавца, похожего на леопарда, очень печальная история.

«Кот приблудился еще в конце сентября к моей тете, которая живет на въезде в Динскую со стороны Первореченского. Он был в очень плохом состоянии: истощенный, запущенный, с сильно ушибленным глазом. Тетя наливала ему молоко, но ему нужна была медицинская помощь и уход. Я забрала его себе. Отвезла к ветеринару. После осмотра врач сказал, что коту примерно два года, у него сильное обезвоживание и истощение, ушиб глаз. Стали лечить. Возила кота на капельницы, кормила. Выходила. Сейчас он здоров. Я очень хочу найти именно хозяев кота. Забрать его себе как красивую игрушку хотят многие, но так с ним нельзя поступать.

Видно, что этот кот пережил многое, скорее всего его побили. Сейчас, когда он здоров и накормлен, видно, что он скучает по своим хозяевам, ждет возвращения домой. Поэтому мне важно отдать его именно тем, кто ему так нужен. Если не найду, отдам заводчикам».

Отличительные черты кота: хвост серый с черным кончиком, на черепе между ушей – выпуклость. Любит сидеть на окне.

Кому что-то известна о хозяевах бенгальского кота, звоните по телефону 8(900)23-25-542, Надежда.

Для справки: бенгалькая порода - это гибридная порода, которая произошла от скрещивания азиаткой леопардовой кошки с домашней кошкой. Вес взрослого кота – около 7-8 килограммов. Стоимость котенка исчисляется десятками тысяч рублей.