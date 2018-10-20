В Динской найден кот элитной породы

В Динской найден кот элитной породы

В Динской найден кот элитной породы

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16 часов назад ДинскаяДинской районИщем хозяев котаКот бенгальской породыНайден котЭлитные коты

В редакцию «РВС» обратилась  жительница  Динской, нашедшая кота Бенгальской породы.

 У красавца,  похожего на леопарда, очень печальная история.

«Кот приблудился еще в конце сентября к моей тете, которая живет на въезде в Динскую со стороны Первореченского. Он был в очень плохом состоянии: истощенный, запущенный, с сильно ушибленным глазом. Тетя  наливала ему молоко, но  ему нужна была медицинская помощь и уход. Я забрала его  себе. Отвезла к ветеринару.  После осмотра врач сказал, что коту примерно два года,  у него сильное обезвоживание и истощение, ушиб глаз. Стали лечить.  Возила  кота на капельницы, кормила. Выходила. Сейчас он здоров.  Я очень хочу найти  именно хозяев кота. Забрать его себе как  красивую игрушку хотят многие, но так с ним нельзя поступать.

Видно, что этот кот пережил многое, скорее всего его побили. Сейчас, когда он здоров и накормлен,  видно, что он скучает по своим хозяевам, ждет возвращения домой. Поэтому мне важно отдать его именно тем, кто  ему так нужен. Если не найду, отдам заводчикам».

Отличительные черты  кота: хвост серый с черным кончиком,  на черепе между ушей – выпуклость.  Любит сидеть на окне.

Кому что-то известна о хозяевах бенгальского кота, звоните по телефону 8(900)23-25-542, Надежда.

Для справки:  бенгалькая порода - это гибридная порода, которая произошла от скрещивания азиаткой леопардовой кошки с домашней кошкой. Вес взрослого кота – около 7-8 килограммов. Стоимость котенка исчисляется десятками тысяч рублей.  

  

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