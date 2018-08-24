В Динской недалеко от администрации разгуливает онанист (видео)

В редакцию «РВС» обратилась женщина с шокирующим заявлением: «По Динской разгуливает онанист».

Вчера, 23 августа 2018 года, возвращаясь после работы, динчанка остановилась, чтобы выбросить мусор. Когда она вернулась в машину, то заметила стремительно приближающегося мужчину, который «самоудовлетворялся на ходу». Женщина сразу же уехала. Видеорегистратор ее машины успел зафиксировать происходящее.

Из-за качества съемки нельзя с уверенностью сказать, что именно делал молодой человек, но, как утверждает очевидица, она не могла ошибиться.

«Когда я села в машину и увидела ЭТО, то просто остолбенела от шока. Сразу же завела авто и уехала», – с ужасом вспоминает динчанка.

Как оказалось, кроме нашей читательницы, ранее этого человека видели еще двое ее знакомых, которые сообщили об этом.

Все три раза онанист был замечен в районе администрации и магазина «Пятерочка» – на пересечении улиц Октябрьской и Шеченко.

На вид мужчине до 33 лет, светлые короткие волосы, среднего роста, обычного телосложения. Был одет в черные короткие шорты и черную футболку с белыми лампасами.