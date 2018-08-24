В Динской недалеко от администрации разгуливает онанист (видео)
В редакцию «РВС» обратилась женщина с шокирующим заявлением: «По Динской разгуливает онанист».
Вчера, 23 августа 2018 года, возвращаясь после работы, динчанка остановилась, чтобы выбросить мусор. Когда она вернулась в машину, то заметила стремительно приближающегося мужчину, который «самоудовлетворялся на ходу». Женщина сразу же уехала. Видеорегистратор ее машины успел зафиксировать происходящее.
Из-за качества съемки нельзя с уверенностью сказать, что именно делал молодой человек, но, как утверждает очевидица, она не могла ошибиться.
«Когда я села в машину и увидела ЭТО, то просто остолбенела от шока. Сразу же завела авто и уехала», – с ужасом вспоминает динчанка.
Как оказалось, кроме нашей читательницы, ранее этого человека видели еще двое ее знакомых, которые сообщили об этом.
Все три раза онанист был замечен в районе администрации и магазина «Пятерочка» – на пересечении улиц Октябрьской и Шеченко.
На вид мужчине до 33 лет, светлые короткие волосы, среднего роста, обычного телосложения. Был одет в черные короткие шорты и черную футболку с белыми лампасами.
Комментарии
Шла по улице я вниз
Никого не трогала
Вдруг какой-то ананист
Прямо у дороги
Расчехлил свой инструмент
И глядит в бинокль
Подгоняя тот момент
Сдерживая вопль
Я расстроилась совсем
Это что же за фигня?
Чай не пью и торт не ем...
ОН СМОТРЕЛ НЕ НА МЕНЯ!!!
Ну раз пошла такая пьянка....
. И дрочу, дрочу я снова
Подвела мужская сила
Раньше мог любую Вова
А теперь одних красивых
Но красивые в отказ
И дрочу за разом раз
До упада, до усёра
Так дрочу что дым идёт
И уже как у боксера
Мои мышцы и живот
На такого мачо бабы
Прут как бабочки на свет
Но не те а то бы я бы...
Но опять силенок нет ...
и сначала ...