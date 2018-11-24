В Динской неизвестный большегруз снес дерево и электропровода

В Динской неизвестный большегруз снес дерево и электропровода

В Динской неизвестный большегруз снес дерево и электропровода

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13 часов назад Большегруз снес деревоДинскаяДинской районПроисшествие

О происшествии в «РВС» сообщила местная жительница.

«23 ноября, вернувшись домой с работы, я  обнаружил вот такой ужас. По улице Железнодорожной в район дома  № 80 грузовой автомобиль, съезжая на обочину,  задел дерево и оборвал электропровода. Сначала мы позвонили в электросети, потом в администрацию. Так как это был вечер, а впереди выходные, настояли, чтобы электрики приехали и убрали провода. Затем мы обратились  в полицию. Сотрудники приняли заявление, чтобы  нам не пришлось платить штраф за провода».

К сожалению, свидетелей происшествия пока не нашлось. Кто и по какой причине так лихо съехал на обочину – неизвестно

Комментарии

Пётр
Пётр 13 часов назад

Так там же кто-то живёт не далеко на фуре, вот там надо искать.

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