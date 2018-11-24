В Динской неизвестный большегруз снес дерево и электропровода

О происшествии в «РВС» сообщила местная жительница.

«23 ноября, вернувшись домой с работы, я обнаружил вот такой ужас. По улице Железнодорожной в район дома № 80 грузовой автомобиль, съезжая на обочину, задел дерево и оборвал электропровода. Сначала мы позвонили в электросети, потом в администрацию. Так как это был вечер, а впереди выходные, настояли, чтобы электрики приехали и убрали провода. Затем мы обратились в полицию. Сотрудники приняли заявление, чтобы нам не пришлось платить штраф за провода».

К сожалению, свидетелей происшествия пока не нашлось. Кто и по какой причине так лихо съехал на обочину – неизвестно