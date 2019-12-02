В Динской неизвестные грабят детские сады

2 декабря местные жители сообщили в редакцию «РВС» о том, что детский сад № 3 в станице Динской обокрали.

«Вроде ограбили некоторые группы, украли технику, но что именно, неизвестно. Возможно, принтеры, ноутбуки, да больше и брать особо нечего. Сегодня и детей попросили не приводить», – говорят динчане.

На месте происшествия в понедельник, 2 декабря, работала следственно-оперативная группа.

Кроме того, как стало известно «РВС», с 29 на 30 ноября был ограблен еще один детский сад – № 27 (ст. Динская).

Как сообщают источники, дорогостоящую технику не тронули. Похищено несколько вещей. Правоохранители среагировали очень оперативно, но злоумышленникам удалось скрыться.

В полиции подтвердили этот факт. «По данному факту проводится проверка», – сообщили в пресс-службе ОМВД по Динскому району.

Как объяснила начальник Управления образования Марина Ежкова, какие-либо выводы можно будет делать по окончании внутренних проверок и расследования полиции.