В Динской неизвестные вскрыли авто и вытащили сабвуфер

О происшествии в «РВС» сообщили пострадавшие – жители многоквартирного дома по улице Спортивной.

«Утром 1 декабря вышли к машине, а там разбито стекло и вытащена вся «музыка» - сабвуфер, усилитель, динамики, магнитофон. Все это – практически новое, устанавливали полгода назад».

По мнению владельца автомобиля, работали профессионалы, так как вытащить такую аппаратуру н обученному человеку сложно.

Пострадавшие обратились в полицию. На момент публикации они ожидали прибытия сотрудников.



