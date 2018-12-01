В Динской неизвестные вскрыли авто и вытащили сабвуфер

В Динской неизвестные вскрыли авто и вытащили сабвуфер

В Динской неизвестные вскрыли авто и вытащили сабвуфер

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8 часов назад Вскрыли автомобильДинскаяДинской районИз автомобиля вытащили музыкуОграблениеОграбление в ДинскойПроисшствие

О происшествии в «РВС» сообщили пострадавшие – жители многоквартирного дома по улице Спортивной.

«Утром 1 декабря вышли к машине,  а там разбито стекло и вытащена вся «музыка» - сабвуфер, усилитель, динамики, магнитофон. Все это – практически новое, устанавливали полгода назад». 

По мнению владельца автомобиля, работали профессионалы, так как   вытащить такую аппаратуру н обученному человеку сложно.

Пострадавшие обратились в полицию. На момент публикации  они ожидали прибытия сотрудников.

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Комментарии

сеня
сеня 1 час назад

А соседи, небось, рады.

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