В Динской ночью ограбили автомобили

В ночь с 5 на 6 января в микрорайоне Спортивном Динской неизвестные ограбили нескольких машин.

Об этом сообщили «РВС» подписчики в социальных сетях.

Так, одна женщина написала, что окрыли ВАЗ 2107, вытащили все ценные вещи и аккумулятор.

Другой мужчина подтвердил информацию, сообщив, что все это произошло с несколькими автомобилями, у которых нет сигнализации.

У ещё одного человека, кроме аккумулятора, украли магнитофон. Пострадавший отметил, что у соседей из другого подъезда то же самое.

Местные жители призывают быть бдительными!

Журналист «РВС» запросила информацию в полиции Динского района. Подробности выясняются.