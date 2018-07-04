В Динской обокрали бизнесмена и избили его жену

В понедельник, 2 июля 2018 года, двое неизвестных напали на 31-летнюю супругу соучредителя «Динского пивоваренного завода». Преступники, один из которых был в маске, проникли в дом к бизнесмену. Они избили его супругу, а затем ограбили.

«РВС» связалась с пострадавшими. Как рассказал Александр Т., подозрений, кто бы это мог быть, у него нет. Жена чувствует себя нормально, находится дома.

Общий ущерб составил более трех миллионов рублей. Злоумышленники забрали крупную сумму денег, мотоцикл и ювелирные украшения. Заведено уголовное дело. Объявлен план «Перехват».

В полиции давать комментарии отказались.